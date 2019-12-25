СМИ: власти афганской провинции Фарах сдались талибам

Pajhwok рассказал, что радикалы взяли под контроль еще одну провинцию.

Власти афганской провинции Фарах сдались талибам. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Pajhwok. В СМИ ссылаются на источники в государственной службе безопасности. По данным источника издания, глава региона, расположенного на западе страны, сдался членам радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ). В последние дни на территории велись ожесточенные бои между боевиками и правительственными силами Кабула

Известно, что вместе с губернатором провинции сделались его заместитель и другие чиновники. Талибы получили пятерых руководителей местной администрации. Еще четверо сотрудников смогли сбежать в Иран. В СМИ уточнили, что оружие перед талибами также сложили представители Национальной армии в Фарахе.

Армия Афганистана отбила атаки талибов на центры провинций Герат и Бадгис.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Милитарист