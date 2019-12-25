Талибы взяли по контроль Газни.

Армия Афганистана отбила атаки талибов на центры провинций Герат и Бадгис. Минувшей ночью представители радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) взяла под контроль административные центры провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. Они расположены на севере страны. Информацией о проигрыше правительственных сил поделились с журналистами телеканала Tolo News глава региона Герат Абдула Сабура Гане и глава Бадгиса Хесамуддина Шамса.

Минувшей ночью талибы предприняли наступление на город Герат с четырех сторон, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Всего за ночь было отражено шесть атак. 30 боевиков убиты, десятки ранены. сообщение СМИ

Губернатор провинции Бадгис объяснил прессе, что в сражениях за Калайи-Нау ликвидировано свыше 60 боевиков, включая полевых командиров. Около 50 террористов пострадали. На окраинах региона вспыхивают перестрелки. Ожесточенные бои фиксируются в городе Газни (находится в одноименной провинции). На данный момент талибы взяли штурмом офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Появляются сведения о том, что радикалы захватили контроль над городом.

Маас: ФРГ не будет оказывать помощь Афганистану, если талибы полностью захватят страну.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Милитарист

