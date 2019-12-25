Маас: ФРГ не будет оказывать помощь Афганистану, если талибы полностью захватят страну

Сейчас Берлин ежегодно выделяет Кабулу по 40 млн евро.

Германия не будет выделять финансовые средства на помощь Афганистану, если движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) возьмет под свой контроль все государство на Ближнем Востоке. Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства ФРГ сделал в эфире немецкого телеканала ZDF. Спикер подчеркнул, что талибы знают о таком решении Берлина. При этом Маас уверен, что Афган не сможет существовать как государством без международной помощи.

Мы ежегодно выделяем €430 млн. Если "Талибан" возьмет под свой контроль всю страну, введет законы шариата, то мы больше не выделим ни цента. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Напомним, что 14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Сейчас на фоне вывода американских войск и сил международной коалиции из региона боевики начинают захватывать все больше территорий. Радикалисты взяли под свой контроль девять провинций на севере и севере-востоке страны. Террористы установили контроль примерно 85% территории Афганистана, включая приграничные районы с Китаем, Ираном, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Псаки: США следят за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане.

Фото: YouTube / News Now