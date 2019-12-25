Псаки: США следят за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане

В Белом доме ответили на вопрос о возможном захвате боевиками Кабула.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США следят за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами в Вашингтоне. В администрации Джо Байдена уточнили, что военные продолжат наносить авиаудары по позициям боевиков для поддержки правительственных сил Кабула. Специалиста попросили прокомментировать слухи о том, что члены "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) могут захватить столицу Афгана в ближайшие месяцы

Мы не полагаемся на анонимные оценки, мы полагаемся на оценки разведки, сделанные правительством США. Внимательно следим за ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых частях страны, но ни один конкретный исход не является неизбежным. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки призвала политических и военных лидеров Афганистана объединить усилия, так как будущее государства находится только в их руках. При этом в Белом доме не смогли ответить на вопрос о том, продолжит ли Вашингтон оказывать воздушную поддержку Вооруженным силам страны после вывода американских сил из региона. Псаки заметила, что на этом сотрудничество между США и Афганистаном не закончится.

Псаки: правительство Афганистана имеет достаточно сил для отпора талибам.

Фото: Белый дом