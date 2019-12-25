Файзабад контролируется радикалами.

СМИ: талибы захватили административный центр провинции Бадахшан на севере Афганистана. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Pajhwok со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По данным СМИ, члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) получила контроль над городом Файзабад. Этот населенный пункт находится на севере страны. Сейчас боевики управляют центрами 7 из 9 северных провинций Афганистана. Под контролем правительственных сил остаются только города Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб.

В провинции Бадахшан "Талибан" взял под управление 25 из 27 районов. Из Файзабада военнослужащие Кабула отошли после нескольких дней ожесточенных боев. Они запрашивали воздушную помощь, но в регион не было направлено подкрепление. Днем 10 августа талибы также вошли в города Фарах и Пули-Хумри - административные центры провинций Фарах и Баглан.

Вооруженное противостояние между правительственными силами и радикалами фиксируются в провинциях Кандагар и Гильменд на юге Афганистана.

Псаки: правительство Афганистана имеет достаточно сил для отпора талибам.

Фото: Pixabay.com