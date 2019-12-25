Террористы беспрепятственно зашли на территорию Айбака.

Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана - город Айбак. Об этом рассказали британские журналисты из издания The Guardian. В СМИ сослались на заявление заместителя главы провинции Самагана Сефатуллу Самангани. Этот регион расположен на севере страны.

Местные силы безопасности и официальные лица отступили с одной стороны, и примерно через 30 минут талибы вошли в город с другой стороны. материал The Guardian

В настоящее время Айбак перешел под контроль талибов. Члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в населенный пункт без боя, так как местный старейшины призвали боевиков избавить город от вооруженных конфликтов. Губернатор провинции отозвал солдат для того, чтобы защитить местное население. Сейчас радикалы полностью управляют штаб-квартирами полиции, разведки и главы провинции. Многие государственные служащие и жители города успели покинуть территорию за несколько дней до захвата.

Силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан.

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