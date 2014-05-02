В ночь на 10 августа талибы пытались взять под контроль Пули-Хумри.

Силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны страны Фавад Аман. Чиновник уточнил, что радикалы из движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) пыталась захватить административный центр, расположенный на северо-востоке государства. Боевики обстреляли город Пули-Хумри в ночь на 10 августа.

Силы обороны и безопасности (ANDSF) отразили нападение талибов на город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. В результате ответной операции около 100 боевиков были ликвидированы и ранены. пресс-служба Минобороны Афганистана

Напомним, что в последние месяцы талибы усилили противостояние с правительственными силами. Это произошло после начала вывода американских войск из региона. Боевики взяли под контроль значительные территории в провинциях и приграничных районах. Они начали атаки на крупные города.

Пентагон: ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается.

Фото: Pixabay.com, Facebook/Fawad Aman