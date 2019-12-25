Пентагон: ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается

Джон Кирби выразил обеспокоенность действиями талибов в регионе.

В Пентагоне заявили, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби. Чиновник отметил, что обстановка на Ближнем Востоке начинает развиваться в нежелательном ключе. Американские специалисты обеспокоены действиями радикалов из движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Боевики смогли захватить в стране шесть административных центров.

Ясно, что ситуация в сфере безопасности ухудшается. Лишь за последние 72 часа примерно в пяти провинциях административные центры были захвачены "Талибаном". Это вызывает глубокую озабоченность. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

В Пентагоне пояснили, что при этом в Вашингтоне полагают, что власти Кабула способны изменить ситуацию в свою сторону, так как имеют необходимые для этого преимущества. Кирби заметил, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы военные Афганистана в полной мере воспользовались этими преимуществами. В минобороны США заметили, что готовы наносить авиаудары по террористам в регионе, если это будет иметь смысл.

Афганский спецназ приступил к операции по очистке Кундуза от талибов.

Фото: Youtube / The Hill