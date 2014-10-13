Талибы захватили город Герат в Афганистане

Правительственные силы были вынуждены отступить перед боевиками.

Боевики радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватили город Герат, расположенный в западной части Афганистана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в местных службах безопасности.

Правительственные силы были вынуждены отступить перед боевиками с целью не допустить разрушения города. По информации источника, при взятии третьего по величине города Афганистана талибы не встретили сопротивления.

Отметим, что до этого боевики взяли столицы девяти провинций. Герат стал десятой.

Ранее мы сообщали, что власти афганской провинции Фарах сдались талибам.

Видео: Telegram / Военный обозреватель, Милитарист