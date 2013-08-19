"Талибан"* объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

Передача власти может состояться 15 августа.

Движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило о взятии под свой контроль всей территории Афганистана. Об этом сообщил телевизионный канал Al Arabiya.

В заявлении боевиков говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном". По данным СМИ, радикалы захватили Баграм – крупнейшую авиабазу вооруженных сил Соединенных Штатов и коалиции в Афганистане., которая располагается в провинция Парван.

Напомним, наступление талибов на Кабул началось 15 августа. Столица Афганистана сдалась без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим покинуть территорию Афганистана через безопасный проход. Исполняющий обязанности главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что передача власти боевикам пройдет мирным путем. По данным ряда СМИ, этот процесс может состояться 15 августа.

Ранее сообщалось, что талибы без боя взяли город Джелалабад.

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