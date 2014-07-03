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МВД Афганистана: штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирным путем

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Процесс передачи власти может состояться 15 августа.

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что столица страны не подвергнется штурму со стороны "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Абдул Саттар Мирзаквал.

По его словам, правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем.

Абдул Саттар Мирзаквал, и.о. главы МВД Афганистана

По предварительной информации, передача власти боевикам может произойти 15 августа

Напомним, Кабул является последним из тех, что находятся под контролем правительства государства. По данным ряда СМИ, боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, радикалы пообещали позволить желающим покинуть территорию Афганистана через безопасный проход.

Видео: Youtube / TOLOnews

Теги: абдул саттар мирзаквал, афганистан, кабул, талибан
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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