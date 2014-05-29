СМИ: талибы без боя взяли город Джелалабад

Сообщается, что губернатор сам сдался боевикам.

Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) взяло под контроль город Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно данным СМИ, захват населенного пункта произошел без вооруженных столкновений, так как глава города добровольно сдался боевикам. Отмечается, что Джелалабад был последним городом, который еще контролировало правительство Афганистана. Предполагается, что в ближайшее время радикалы отправятся в сторону столицы страны.

Напомним, после объявления Соединенными Штатами об окончании военной миссии в Афганистане и начале вывода войск "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) начал операцию по захвату территорий этой страны. На данный момент боевики контролируют более 90% населенных пунктов.

Ранее США начали эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле. Покинут диппредставительство не все работники, некоторые останутся на своих местах. Большинство из них будет вывезено в течение трех дней. Для этой миссии Белый дом принял решение задействовать около пяти тысяч военных.

Видео: YouTube / Afghan Media - افغان ميډيا