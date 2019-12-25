Талибы начали наступление на столицу Афганистана

Они взяли под контроль три района вблизи города и Кабульский университет.

Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) начало наступление на Кабул. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Отмечается, что этот город является последним из тех, что находятся под контролем правительства государства. По данным СМИ, боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, боевики пообещали позволить желающим покинуть территорию Афганистана через безопасный проход.

Агентство новостей Associated Press пишет, что радикалы заняли несколько районов под столицей, в частности – Калакан, Карабах и Пагман. Также сообщается о взятии Кабульского университета на западе города.

Ранее средства массовой информации сообщили, что талибы без боя взяли город Джелалабад.

Фото: рixabay.com