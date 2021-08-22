Путин раскритиковал идею разместить афганских беженцев в странах Азии

По его словам, такой подход к решению вопроса унизителен.

Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Азии до получения ими виз в Соединенные Штаты и ЕС. На это тему он высказался в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса? Владимир Путин, президент РФ

Кроме этого, российский лидер призвал не допустить в РФ афганских боевиков под видом беженцев. По словам Путина, повтор событий 90-х и середины 2000-х годов недопустим. Он подчеркнул, в настоящее время Россия делает все возможное, чтобы Сирия не стала "рассадником терроризма".

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее боевики попросили Россию помочь в установлении политического диалога с ополченцами в Панджшерском ущелье.

Видео: kremlin.ru

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ