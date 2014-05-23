Талибы* попросили через РФ передать сигнал лидерам ополчения в Панджшере

По словам посла РФ в Кабуле, Россия пользуется большим авторитетом у разных политических сил Афганистана.

Представители движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) попросили Россию помочь в установлении политического диалога с ополченцами в Панджшерском ущелье. Об этом сказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в настоящее время именно провинция Панджшер является единственным пунктом, который не находится под контролем боевиков.

У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал. Дмитрий Жирнов, посол РФ в Кабуле

Сейчас в ущелье вместе с ополченцами находится первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он назвал себя главой государства после того, как Ашраф Гани покинул территорию страны. По словам Жирнова, боевики еще ни разу не пытались атаковать ущелье, так как они хотят разрешить конфликт мирным путем. Он подчеркнул, что Салех наоборот настроен на боевые действия.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал армию страны быть готовой вернуться в Афганистан.

Видео: Youtube / Соловьев Live