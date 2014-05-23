Трамп призвал армию США быть готовой вернуться в Афганистан

Он обвинил Байдена в провале афганской операции.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал армию страны быть готовой вернуться в Афганистан. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед сторонниками.

Бывший американский лидер, кроме того, обвинил своего преемника Джо Байдена в провале афганской операции.

Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение вывести всю нашу сильную армию. Дональд Трамп, экс-президент США

Он убежден, ситуация в Афганистане является "величайшим военным унижением в истории США". По словам Трампа, число американцев в Афганистане значительно выше объявленного ранее Байденом.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, взяв до этого под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее лидер афганской диаспоры рассказал, что ждет сбежавших от боевиков.

Видео: Youtube/FOX10 News