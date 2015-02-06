Лидер афганской диаспоры рассказал, что ждет сбежавших от талибов*

Сейчас они находятся в центре содержания иностранных граждан в Красном Селе. Им помогает афганская диаспора, организовавшая юридическую и иную поддержку, однако, по мнению российского МВД, беженцы нарушили сроки пребывания в РФ.

Лидер афганской диаспоры Петербурга Бахтияром Наби рассказал о гражданах Афганистана, попросивших политического убежища в России. Беседа с "Невскими новостями" состоялась накануне до падения проамериканского режима в Кабуле.

После завершения Евро-2020 афганистанцы-болельщики оказались беженцами своей страны, после того как проамериканское правительство Афганистана пало под натиском боевиков движения "Талибан"* (запрещено в РФ). Так, шестеро из них попросили политического убежища в России, опасаясь мести за сотрудничество с американцами.

Сейчас они находятся в центре содержания иностранных граждан в Красном Селе. Им помогает афганская диаспора, организовавшая юридическую и иную поддержку, однако, по мнению российского МВД, беженцы нарушили сроки пребывания в РФ. По словам Бахтияра Наби, афганистанцы родом из Гильменд и Кандагар, где сейчас проходят военные действия. Он отмечает, что кроме этих шестерых человек есть еще 50 афганцев, которые находятся в Петербурге и которым нужна помощь. Лидер диаспоры подчеркивает, что они в "тесном контакте с комитетом по межнациональным отношениям Петербурга, вместе с федеральной миграционной службой, чтобы они(беженцы) были в безопасности и были легализованы на территории Российской Федерации".

Бахтияр Наби рассказал, что в ближайшее время судьба иностранцев решится. Более того, он отметил, что "Новая газета" неверно истолковала его слова потому, что, по словам Наби, у него недостаточный уровень владения русского языка "для меня русский язык — неродной язык, не все тонкости русского языка я понимаю, и они мои слова переврали". Так, расстреливать уроженцев Афганистана никто не будет.

По данным "Невский новостей" со ссылкой на правоохранительные органы, на сегодняшний день речи о выдворении задержавшихся футбольных болельщиков в Кабул не идет, в связи с отсутствием в Афганистане официально призанного правительства. Если же все судебные инстанции, несмотря на апелляции, примут решение о выдворении этих людей из России, то афганцы будут направлены в те страны, которые заявят о согласии принимать афганских беженцев.

Ранее "Дождь" и "Важные истории" вошли в реестр СМИ-иноагентов.

Фото: правительство Петербурга