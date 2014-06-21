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"Дождь" и "Важные истории" вошли в реестр СМИ-иноагентов
Сегодня, 10:14
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"Дождь" и "Важные истории" вошли в реестр СМИ-иноагентов

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В список вошли и семь российских журналистов.

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов издание "Важные истории", телеканал "Дождь" и семь российских журналистов. Об этом сообщили на сайте ведомства в пятницу, 20 августа.

Иноагентами признали нескольких представителей коллектива "Важных историй" - главного редактора Романа Анина, редакторов Романа Шлейнова и Олесю Шмагун, журналистов Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Дмитрия Великовского. Руководитель народного движения "Якутия. Наше мнение" Степан Петров тоже вошел в этот список. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов.

Фото: Pexels

Теги: минюст, сми-иноагенты, телеканал дождь
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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