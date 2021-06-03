Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов

По ее словам, российский закон либеральнее зарубежных аналогов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в России не существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов. Об этом она сказала в ходе Петербургского Международного Экономического форума, пишет "РИА Новости".

По ее словам, законопроект о СМИ-иноагентах появился в результате зеркальной меры на действия США. Также Захарова подчеркнула, что российский закон заметно либеральнее тех, что были приняты за рубежом.

Мы будем делать все для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда <...> Мы продолжаем работать со всеми. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, статус иностранных агентов для СМИ ввели в России в 2017 году. Под эту категорию попадают средства массовой информации, которые финансируются зарубежными странами. Введение такой меры стало зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов, когда RT America и американские партнеры Sputnik были признаны иностранными агентами.

Ранее суд не позволил художнице Дарье Апахончич выйти из списка иноагентов.

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