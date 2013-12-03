Суд не позволил художнице Дарье Апахончич выйти из списка иноагентов

Суд отказал в удовлетворении требований истца.

Суд в Петербурге не позволил художнице Дарье Апахончич (признана Минюстом физическим лицом–иноагентом) выйти из списка СМИ-иностранных агентов. Как сообщила 13 мая объединенная пресс-служба судов Северной столицы, решением Ленинского районного суда активистке отказано в удовлетворении требований по административному исковому заявлению.

Иск был направлен к Министерству юстиции РФ об обжаловании решения и бездействия органа государственной власти.

Помимо художницы в реестр физлиц, распознаваемых российским государством как иноагенты, впервые попали российский и советский правозащитник, лидер "Движения за права человека" Лев Пономарев, журналисты "Радио Свобода"* (СМИ внесено в перечень Минюста как иностранный агент) Людмила Савицкая, "7х7" - Сергей Маркелов, "Псковской губернии" - Денис Камалягин.

Решение Минюста о включении журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ-иноагентов, было приостановлено 23 марта – так заявил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

Фото: Piter.tv