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Несколько человек выпало из самолета при попытке улететь из Кабула

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Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти боевиками.

Несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из Кабула, зацепившись за шасси самолета. Люди разбились насмерть при падении с большой высоты. Видео с данным инцидентом опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель". По другим данным, людей могли насильно выкинуть с борта воздушного судна. 

В аэропорту Кабула на фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). 

На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Из страны эвакуируют только иностранных граждан и дипломатов. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов.

Ранее несколько человек погибли в аэропорту Кабула.

Видео: Telegram/Военный обозреватель

Теги: афганистан, бегство из страны, выпал из самолета, кабул, самолет, талибан
Категории: Новости России, Лента новостей,

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