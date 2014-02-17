Несколько человек выпало из самолета при попытке улететь из Кабула

Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти боевиками.

Несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из Кабула, зацепившись за шасси самолета. Люди разбились насмерть при падении с большой высоты. Видео с данным инцидентом опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель". По другим данным, людей могли насильно выкинуть с борта воздушного судна.

В аэропорту Кабула на фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Из страны эвакуируют только иностранных граждан и дипломатов. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов.

Ранее несколько человек погибли в аэропорту Кабула.

Видео: Telegram/Военный обозреватель