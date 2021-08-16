Несколько человек погибли в аэропорту Кабула

Американские военные делали предупредительные выстрелы в воздух, чтобы усмирить толпу.

Несколько человек погибли после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в аэропорту Кабула. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, американцы делали предупредительные выстрелы в воздух, чтобы утихомирить афганцев, которые прорывались к терминалу аэропорта в Кабуле и на взлетно-посадочную полосу. По данным СМИ, в результате этого погибли несколько человек.

Напомним, в аэропорту Кабула на фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Из страны эвакуируют только иностранных граждан и дипломатов. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден должен уйти в отставку на фоне ситуации в Афганистане.

Видео: Twitter/basiitzargar, NatalieAmiri