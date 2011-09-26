Трамп призвал Байдена на фоне ситуации в Афганистане уйти в отставку

Кроме того, он обвинил своего преемника в разрушении энергетической независимости страны.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден должен уйти в отставку на фоне ситуации в Афганистане. Об этом в своем Twitter сообщила его представитель Лиз Харрингтон.

Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой. Это не будет большим делом, потому что он не был избран законно. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, Байден вывести решение отвести американских военных с территории Афганистана 14 апреля. Войска США находились там с 2001 года. 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим покинуть Афганистан через безопасный проход. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее академик из США заявил, что третью мировую войну развяжут Россия и Китай.

