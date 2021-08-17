СМИ: в аэропорту Кабула при давке погибли десять человек

Местные жители попытались покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти боевиками.

Число погибших в аэропорту афганской столицы Кабула из-за хаоса и паники при эвакуации возросло до десяти. Об этом информирует телевизионный канал Tolo News.

Руководство воздушной гавани заявило СМИ, что причиной сложившейся ситуации стала дезинформация желающих покинуть территорию Афганистана. Сообщается, что люди получили недостоверные данные о доступных местах и рейсах, многие из которых были отменены. Кроме того, у многих афганцев не было на руках паспортов.

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Несколько человек погибли после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Из страны эвакуируют только иностранных граждан и дипломатов. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана.

Видео: Telegram / Милитарист