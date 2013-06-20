Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

По его мнению, участие США в гражданских войнах других стран противоречит национальным интересам государства.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, участие Соединенных Штатов в гражданских войнах других стран противоречит национальным интересам государства. Байден выразил уверенность, что дальнейшее присутствие американцев на территории Афганистана могло стать "эскалацией конфликта", вследствие чего ВС США потеряли бы своих военнослужащих.

Когда я занял пост президента, я унаследовал соглашение, достигнутое Дональдом Трампом с "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Выбор, который я должен был сделать, будучи вашим президентом, стоял между тем, чтобы следовать этому соглашению или же быть готовыми к тому, чтобы вернуться назад к борьбе с боевиками. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, вывод войск Соединенных Штатов было правильным решением, в чем американский лидер глубоко убежден.

Ранее МИД РФ заявил об ответственности США за хаос в аэропорту Кабула.

Видео: YouTube / CNBC Television