МИД РФ заявил об ответственности США за хаос в аэропорту Кабула

В ведомстве напомнили, что США задействовали около пяти тысяч военных, чтобы вывезти из Афганистана своих дипломатов.

Директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что причиной паники афганцев в аэропорту Кабула стала эвакуация представителей Соединенных Штатов. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Он напомнил, что президент США Джо Байден принял решение задействовать около пяти тысяч военных, чтобы вывезти с территории Афганистана сотрудников посольства своей страны.

Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю. Они были, видимо, вынуждены прекратить временно прилеты и посадки гражданских рейсов. Этим и создали хаос и по большому счету бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула. Замир Кабулов, директор второго департамента Азии МИД РФ

Он подчеркнул, российские власти довольны тем, что переход власти в Афганистане была осуществлена без применения насилия.

Напомним, в аэропорту Кабула на фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Несколько человек погибли после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Из страны эвакуируют только иностранных граждан и дипломатов. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Видео: Youtube / Россия 24

