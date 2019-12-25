Глава МИД Италии заявил, что Рим эвакуировал 4,9 тыс. афганцев

Луиджи Ди Майо рассказал о вывозных рейсах из Кабула.

Глава МИД Италии заявил, что Рим эвакуировал 4,9 тысяч афганцев из аэропорта Кабула. Такое заявление Луиджи Ди Майо сделал во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Все итальянцы, которые хотели покинуть Афганистан, были вывезены вместе с около 4,9 тысячами афганцев. Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Чиновник объяснил журналистам, что последний вывозной рейс отправится из столицы Афганистана в ближайшие часы. на нем из страны вылетит консул Италии Томмазо Клаудио и координатор гражданской эвакуации от НАТО Стефано Понтекорво. Эвакуацию граждан Рим начал проводить 16 августа. В список пассажиров попали граждане Италии, а также местные жители, которые сотрудничали со страной. Все самолеты из Кабула летят в Кувейт, а затем будут переправлены в рискую воздушную гавань Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.

Лавров: на фоне терактов в Кабуле нужно ускорить формирование инклюзивного правительства.

Фото: МИД России