Лавров: на фоне терактов в Кабуле нужно ускорить формирование инклюзивного правительства

Глава МИД РФ выразил соболезнования из-за теракта в Кабуле.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что на фоне терактов в Кабуле нужно ускорить формирование инклюзивного переходного правительства. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции в Италии с коллегой Луиджи Ди Майо.

Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших и, конечно же, видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник рассказал, что Москва была готова поддержать договоренности США и руководства "Талибана" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), но сожалеет, что эти соглашения не удалось реализовать. Лавров заметил, что этого не произошло не только по причине позиции боевиков.

Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией.

Фото: МИД России