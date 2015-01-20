Глава МИД РФ оценил важность восстановления авиасообщения с Римом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с коллегой Луиджи Ди Майо. Москва выступает за постепенное снятие ковидных ограничений по пассажирским рейсам, а также восстановление обычного режима перелетов.

Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт заявил, что месяц назад кабинет министров РФ принял решение о возможности возобновления регулярно авиасообщения с Италией. В Минздраве Италии отметили, что сейчас посетить страну Евросоюза можно только по веским причинам (по работе, для лечения или в экстренной ситуации). Туристические поездки все еще не разрешены.

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Фото: МИД России