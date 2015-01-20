  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией
Сегодня, 14:46
122
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией

0 0

Глава МИД РФ оценил важность восстановления авиасообщения с Римом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду на облегчение взаимных поездок с Италией. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с коллегой Луиджи Ди Майо. Москва выступает за постепенное снятие ковидных ограничений по пассажирским рейсам, а также восстановление обычного режима перелетов.

Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт заявил, что месяц назад кабинет министров РФ принял решение о возможности возобновления регулярно авиасообщения с Италией. В Минздраве Италии отметили, что сейчас посетить страну Евросоюза можно только по веским причинам (по работе, для лечения или в экстренной ситуации). Туристические поездки все еще не разрешены.

В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года.

Фото: МИД России

Теги: авиасообщение, италия, мид, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии