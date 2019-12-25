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В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года
Сегодня, 14:07
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В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года

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Дмитрий Кулеба считает слова российского министра некорректными.

В Киеве ответили российскому министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года. Во время брифинга с МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недавнее заявление коллеги из Москвы. В Вене Лавров оценил указ президента Владимира Зеленского о "приватизации" Дня Крещения Киевской Руси. Он предположил, что следующим праздников на очереди станет НГ. Кулеба заметил, что Украина как государство было, есть и будет, а РФ просто делает попытки в качестве "исторической периферии" стать центром Киевской Руси.

Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что глава Украины в 30-ю годовщину независимости страны подписал указ о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности. Он будет отмечаться 28 июля, в день крещения Киевской Руси.

Фото: МИД Украины

Теги: дмитрий кулеба, мид, новый год, приватизация, сергей лавров, шутка
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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