В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года

Дмитрий Кулеба считает слова российского министра некорректными.

В Киеве ответили российскому министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года. Во время брифинга с МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недавнее заявление коллеги из Москвы. В Вене Лавров оценил указ президента Владимира Зеленского о "приватизации" Дня Крещения Киевской Руси. Он предположил, что следующим праздников на очереди станет НГ. Кулеба заметил, что Украина как государство было, есть и будет, а РФ просто делает попытки в качестве "исторической периферии" стать центром Киевской Руси.

Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что глава Украины в 30-ю годовщину независимости страны подписал указ о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности. Он будет отмечаться 28 июля, в день крещения Киевской Руси.

Фото: МИД Украины