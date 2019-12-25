Президентским указом выбран день 28 июля.

Президент Владимир Зеленский учредил День украинской государственности. Об этом политик сообщил гражданам во время выступления на открытии военного парада в Киеве. Мероприятие посвящено 30-летию независимости Украины. Глава государства подписал указ о том, что ДУГ будет отмечаться в День Крещения Киевской Руси - 28 июля.

Мы - наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад и мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева, который не зря называют городом, где все начинается. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский сменил риторику относительно граждан Донбасса, которым он советовал ехать в РФ.

Фото: YouTube / in time Ukraine