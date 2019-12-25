Глава Украины считает, что нельзя украсть "украинские сердца".

Украинский президент Владимир Зеленский сменил риторику относительно граждан Донбасса, которым он советовал ехать в РФ. Во время выступления на открытии военного парада в Киеве, посвященного 30-летию независимости страны, политик заметил, что ни один враг не причинил государству большего удара, чем "внутренние скандалы".

Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца. Единственное, что может нас разделять, - это щедро накрытый стол. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 5 августа Зеленский призвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР искать жилье на территории РФ, если они считают себя русскими. Глава страны назвал большой ошибкой решение этого населения оставаться жить на территории Донбасса, так как этот регион никогда не станет российским.

Зеленский озвучил планы вернуть в страну прах похороненных за рубежом выдающихся украинцев.

Фото: Youtube / Партія Слуга Народу