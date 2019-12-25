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Пентагон рассказал о новом пакете помощи Украине на 60 миллионов долларов
Сегодня, 8:02
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Пентагон рассказал о новом пакете помощи Украине на 60 миллионов долларов

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Ллойд Остин рассказал о поддержке Вашингтоном обороноспособности Киева.

Пентагон рассказал о новом пакете помощи Украине на 60 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Договоренности между Вашингтоном и Киевом достигнуты во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Данное соглашение уже одобрено лидером Белого дома Джо Байденом.

Как вы знаете, президент Байден утвердил новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, включая противотанковые ракетные системы Javelin и сверх того, чтобы дать возможность Украине лучше защищаться от российской агрессии.

Ллойд Остин, глава Пентагона

Пентагон заявил, что война в Афганистане завершилась.

Фото: YouTube / The Hill

Теги: военная помощь, ллойд остин, пентагон
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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