Пентагон рассказал о новом пакете помощи Украине на 60 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Договоренности между Вашингтоном и Киевом достигнуты во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Данное соглашение уже одобрено лидером Белого дома Джо Байденом.
Как вы знаете, президент Байден утвердил новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, включая противотанковые ракетные системы Javelin и сверх того, чтобы дать возможность Украине лучше защищаться от российской агрессии.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Пентагон заявил, что война в Афганистане завершилась.
Фото: YouTube / The Hill
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