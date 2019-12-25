Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене

Ирина Венедиктова рассказала о расследовании против оппозиционера.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в эфире местного телеканала "Украина-24" о том, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о государственной измене никаких смягчений не будет.

Никаких смягчений не будет. 15 лет - это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас, конечно, уже была бы совсем другая мера пресечения. Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины

Напомним, что украинская Служба безопасности в апреле 2022 года объявила о задержании руководителя политического совета движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. Ранее, в октябре 2021 года власти страны огласили депутату обвинение в содействии террористической деятельности. В СБУ считают, что мужчина в 2014 году в сговоре с руководством Украины произвел поставки угля, которые шли с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

СБУ сообщила о задержании в Испании Анатолия Шария.

Фото и видео: YouTube / Україна 24

