В МИД РФ рассказали о решении суда во Львове запретить ОПЗЖ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим терроризирует оппозицию, используя судебную машину. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве. Она прокомментировала недавнее постановление Львовского апелляционного административного суда, признавшее деятельность политического движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) незаконной. работа парии запрещена, а ее имущество и активы будет конфисковано в пользу государства.

Это тоталитаризм в своем крайнем проявлении, когда не действуют законы и не то, чтобы они переписываются или корректируются, а просто не действует, когда действует какая-то уже даже не киевская режимная идеологема, а просто какой-то террор. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, сейчас киевский террор густо закрашен радужными демократическими и либеральными красками, но при этом исторически так всегда и действовали тоталитарные режимы.

Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса.

Фото и видео: МИД России