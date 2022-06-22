Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса

В МИД РФ поблагодарили посольство США в РФ за "пиар" акции депутатов Мосгордумы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием народных республик Донбасса после переименования адреса американского посольства в столице РФ. Такой информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Москве.

По сути, США в России получили новый официальный адрес. Миссия располагается по новому адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9. Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская представительница выразила благодарность американским коллегам за "пиар" и поддержку акции депутатов Мосгордумы, которые выступили с инициативой увековечить на городской карте память защитников Донбасса.

МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда.

Фото и видео: МИД России