МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда

Мария Захарова рассказала, что Россия будет реагировать не дипломатически, а практически.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало внедрить практические меры в ответ на блокаду Калининградской области Литвой. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница напомнила, что Вильнюс с 18 июня решил запретить грузовые перевозки через свою территорию региону РФ.

Что касается ответных мер мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. ... Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия заявила Литве и Евросоюзу о недопустимости подобных действий, а также об острой необходимости изменения принятых санкционных антироссийских мер и возвращении ситуации в законное русло. На текущий момент Москва не получила ответа от европейцев.

Захарова: ЕС обозначил свою агрессивную роль в конфликте вокруг Украины.

Фото и видео: МИД России