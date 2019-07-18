Захарова: ЕС обозначил свою агрессивную роль в конфликте вокруг Украины

В МИД России рассказали, что переписать роль Евросоюза в истории конфликта не получится.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Евросоюз ясно обозначил свою агрессивную роль в историческом конфликте вокруг Украины. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве.

Здесь пенять, мне кажется, не на кого. Здесь уже вопрос не каких-то ошибок и просчетов, о чем еще можно было говорить на протяжении 8 лет, когда они, к сожалению, провалили свою миссию в качестве посредников урегулирования внутриукраинской ситуации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, теперь имеет место говорить не о просветах в региональной политике или ошибках стран-участниц ЕС и коллективного Запада, а о целенаправленной агрессивной политике. Мария Захарова напомнила СМИ о том, что в Брюсселе призывают Украину решать конфликт "на поле боя", а не мирным урегулированием ситуации. Позицию ЕС в России находят откровенной, но противоречивой. Это связано с тем, что на словах европейские лидеры выступают за международное право, но на самом деле занимаются "совершенно другими вещами".

Захарова: Россия не позволит стереть из памяти подвиг советского народа и его армии.

Фото и видео: МИД России