Захарова: Россия не позволит стереть из памяти подвиг советского народа и его армии

В МИД РФ рассказали о том, что не позволят переписать историю ВОВ.

Россия не даст стереть из памяти подвиг советского народа и его армии в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова напомнила о том, что в стране 22 июня считается Днем памяти и скорби.

Международное сообщество высоко оценило решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, правда, потом начало об этом забывать. Зато помним мы и будем помнить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница считает, что Россия бережно относится к истории, так как считает этот аспект залогом мирного будущего. Захарова добавила, что страна отдает дань победе союзников антигитлеровской коалиции, но также не позволят стирать из памяти подвиг советского народа и армии. По мнению дипломата, сейчас в ряде западных стран наблюдается тенденция к переписыванию фактов, которое делается ради внутриполитических и глобальных интересов. В частности, заявления о тождественности нацизма и коммунизма, а также попытки возложить равную ответственность за начало войны на Германию и Советский Союз, Мария Захарова считает неприемлемыми заявлениями.

Захарова: РФ готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами.

Фото и видео: МИД России