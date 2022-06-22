В МИД РФ рассказали о том, что продукция может вывозиться из портов Мариуполя и Бердянска.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова: РФ готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, но только при условиях соблюдения требований по безопасности. Соответствующее заявление чиновница сделала во время своего выступления во время проведения регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она отметила, что российская сторона не препятствует вывозу сельскохозяйственной продукции из портов, а все противоположные заявления и обвинения Москвы по поводу продовольственного кризиса в МИД РФ считают лживыми. На текущий момент РФ фиксирует возможности доставлять зерно из морских портов Мариуполя и Бердянска.

Со своей стороны военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море и в Азовском море. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила СМИ о том, что Россия планирует и дальше выполнять собственные международные обязательства по экспорту зерновых, энергетических носителей и удобрений, по беспрепятственному вывозу украинской продукции в том случае, если будет отсутствовать минная угроза или напряженность в акватории региона, а также страны будут контролировать на предмет контрабанды оружия морские перевозки.

Захарова: режим Зеленского не прекратит преступную деятельность при поддержке Запада.

Фото и видео: МИД России