В МИД РФ считают, что страны Запада "подталкивают" Украину.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что киевский режим президента Владимира Зеленского не прекратит свою преступную деятельность при поддержке Запада. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она добавила, что такая деятельность со стороны Украины полностью устраивает страны коллективного Запада.

Очевидно, режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность, так как это полностью устраивает страны Запада. Они именно к этому его и подталкивают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают, что на Украине западные кураторы имеют уникальную возможность по утилизации устаревшей военную техники, а также оснащению собственных армий новыми видами оружия. По мнению Захаровой, за счет помощи Киеву коллективный Запад загружает свои военные промышленные концерны, а также проводит ряд финансовых и материальных махинаций. Также дипломаты видят усиление на Украине политических репрессий оппозиционных граждан. По мнению чиновницы, речь идет о наихудших традициях тоталитарных режимов. В МИД РФ не исключили, что уже к концу лета 2022 года Киев сделает нормой практику реквизиций украинских предприятий у граждан, признанными властями страны "симпатизирующими России".

Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией.

Фото и видео: МИД России