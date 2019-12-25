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Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией
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Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией

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Глава МИД РФ оценила решение ЕК по евроинтеграции трех европейских стран.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в Евросоюзе махинацией. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik.

Есть такое прекрасное слово как махинация. Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, - они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом в пресс-службе ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата стране пока что не предоставлять. Решение по трем государствам будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.

Захарова: ограничения Литвы усугубляют проблему продовольственной безопасности.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: евроинтеграция, евросоюз, мария захарова, мид, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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