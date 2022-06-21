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Захарова: ограничения Литвы усугубляют проблему продовольственной безопасности

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В МИД рассказали о негативном воздействии Вильнюса на транзит грузов до различных мировых регионов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что ограничения Литвы по транзиту железнодорожных грузов через Калининградскую область усугубляют проблему продовольственной безопасности в мире. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на YouTube-шоу "Соловьев live".

Это не только поставки с территории России на территорию стран Евросоюза. Это транзитные поставки, а очень многое шло транзитом, в том числе до портов, которые далее обслуживали различные регионы.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, страна-член НАТО и коллективного Запада, а также всех евроатлантических связок на текущий момент создает дополнительные сложности на фоне того, что мировое сообщество продолжает обвинять российскую сторону в продовольственных проблемах. По мнению Марии Захаровой, при  этом Москва не имеет никакого отношения к возникшему кризису.

Захарова заявила, что Украина в ее прежних границах больше не существует.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: литва, мария захарова, продовольственный кризис, соловьёв live, транзит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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