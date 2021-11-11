Захарова заявила, что Украина в ее прежних границах больше не существует

В МИД РФ рассказали об "очевидном факте".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Украина в ее прежних государственных границах больше не существует. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего интервью для иностранного телеканала Sky News Arabia, взятого на полях Петербургского международного экономического форума. По мнению эксперта, она говорит об "очевидном факте".

Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник говорил журналистам о том, что на территории ЛНР может пройти референдум, на котором ее жители выразят свое мнение по поводу вхождения региона в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что аналогичный вопрос "будет номером один" после завершения специальной военной операции РФ на Донбассе и выходе республики на свои конституционные границы.

Захарова: США и Великобритания не обращались к МИД по поводу задержанных наемников.

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова