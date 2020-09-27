На Украине прогнозируют "второй Чернобыль"

По словам Мураева, ситуация в атомной энергетике Украины может привести к катастрофе.

Украина грозит миру "вторым Чернобылем". Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев на своем You-Tube канале.

В своем обращении политик отметил, что многие эксперты утверждают о плачевной ситуации в атомной энергетике Украины. Мураев согласен с тем, что все регламенты уже давно устарели и работа отрасли осуществляется в административном режиме.

Нас не боятся, но мы опасны. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться. - Евгений Мураев, бывший депутат Верховной рады

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор энергоблока №4. В результате ЧП в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ. По выводам специалистов, основной причиной взрыва стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

Ранее мы сообщили, что Аттенборо обогнал Энистон по числу подписчиков в Instagram.

Видео: Youtube/Евгений Мураев