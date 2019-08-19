Аттенборо обогнал Энистон по числу подписчиков в Instagram

За 4 часа 44 минуты в аккаунте бывшего телеведущего число фолловеров выросло до семизначного числа. Энистон набрала столько же, но за 5 часов 16 минут.

Натуралист Дэвид Аттенборо побил рекорд Дженнифер Энистон по подписчикам в Instagram. Об этом сообщил телеканал "360".

Дэвид Аттенборо выступил с видеообращением к своим подписчикам. За сутки оно набрало 16,73 млн просмотров, а число фолловеров выросло до 2,5 млн человек. На данный момент за профилем натуралиста следят 4,2 млн человек.

Я пришел сюда потому, что мы все знаем, наш мир в беде. Континенты в огне. Ледники тают. Коралловые рифы умирают. Рыбы исчезают из наших океанов. Список можно продолжать и продолжать. Спасение нашей планеты – теперь проблема передачи информации. - Дэвид Аттенборо, ветеран-телеведущий

Член Всемирного фонда дикой природы Колин Батфилд и режиссер ВВС Джонни Хьюз подчеркнули, что натуралист плохо разбирается в интернет-технологиях. По факту, они будут помогать ему вести этот аккаунт. Дэвид Аттенборо намерен использовать Instagram для обмена видеороликами, которые объясняют, в чем заключается суть очередной экологической проблемы.

При этом, Дженнифер Энистон стала самой популярной актрисой Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщили, что в Подмосковье обрушился надземный переход.

Видео: Instagram/davidattenborough