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В Подмосковье обрушился надземный переход

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В результате ЧП пострадали тринадцать человек.

В Подмосковье обрушился надземный переход. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

О происшествии стало известно несколько часов назад. В промзоне в деревне Сидорово на территории компании FM Logistic обрушился надземный пешеходный переход. На место прибыли спасатели и правоохранительные органы. В МЧС уточнили, что погибших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тринадцать человек пострадали, троим из них потребовалась срочная госпитализация. Их эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".

В пресс-службе уточнили, что все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.

Ранее мы сообщили, что Трамп намерен покончить с зависимостью экономики США от Китая.

Видео: Mash

 
Теги: надземный переход, происшествия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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