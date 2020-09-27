В результате ЧП пострадали тринадцать человек.

В Подмосковье обрушился надземный переход. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

О происшествии стало известно несколько часов назад. В промзоне в деревне Сидорово на территории компании FM Logistic обрушился надземный пешеходный переход. На место прибыли спасатели и правоохранительные органы. В МЧС уточнили, что погибших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тринадцать человек пострадали, троим из них потребовалась срочная госпитализация. Их эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".

В пресс-службе уточнили, что все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.

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Видео: Mash