В Турции раскритиковали работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Мевлют Чавушоглу объяснил, что "так больше продолжаться не может".

В Турции раскритиковали работу Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил глава МИД Анкары Мевлют Чавушоглу во время брифинга с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Встреча дипломатов состоялась в Баку. По словам турецкого представителя внешнеполитического ведомства, режим прекращения огня в регионе не дал нужного результата. Он уточнил, что у стран нет четких планов и механизма по урегулированию вопроса.

Миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев находятся в ожидании возвращения на свои родные земли… Двойных стандартов не должно быть...Всегда держат наравне оккупанта и стороны, подвергшиеся оккупации. Весь мир должен понять, что так больше продолжаться не может Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр напомнил, что он неоднократно встречался с сопредседателями Минском группы. В последний раз это происходило в начале 2020 года. Тогда Чавушоглу попросил уточнить планы и проект урегулирования конфликта. В реальности дела обстоят так, что не были выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

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