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Армения назвала условие для уступок по Нагорному Карабаху
Сегодня, 9:23
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matveyvn

Армения назвала условие для уступок по Нагорному Карабаху

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Речь идёт об уступках, на которые, в том числе, готов пойти Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие для уступок по Нагорному Карабаху. Заявление он сделал в беседе с изданием "Франц Пресс".

Он заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе можно решить лишь при условии, если Армения и Азербайджан пойдут на взаимные уступки.

Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он подчеркнул, что речь идёт об уступках, на которые, в том числе, готов пойти Азербайджан.

Ранее мы писали, что Армения показала новое видео боев в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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