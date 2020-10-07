Шушан Степанян опубликовала видео ликвидации танка противника.

Армения показала новое видео боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Еревана Шушан Степанян в собственном аккаунте на Facebook. На размещенном в соцсетях ролике показано, что на открытой местности в танк попадает снаряд. После этого боевая машина оказывается охвачена клубами дыма.

Поражение очередного танка противника Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Напомним, что вооруженный конфликт в регионе длится с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава советского Азербайджана. В 1992-1994 году Баку потерял контроль над автономией и семь прилегающих к ней районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Видео: FB / Шушан Степанян